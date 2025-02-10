Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: BHXH, BHYT, BHTN. Tham gia TeamBuilding tối thiểu 1 lần/năm. Cơ hội thăng tiến và phát triển thuận lợi, nhanh chóng dựa theo năng lực., Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và tư vấn khách hàng.
Khảo sát mặt bằng, thị trường.
Phân tích tiềm năng Khách hàng, Địa điểm, Đối tượng Gamer và đối thủ Khách hàng trong khu vực.
Lập Hợp Đồng, Lập Báo Giá và Follow Khách hàng để ký kết Hợp Đồng.
Thiết lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình hoạt động.
Báo cáo công việc theo ngày/tuần với Giám đốc Kinh doanh.
Phối hợp thực hiện các chương trình sự kiện/hội nghị cùng các phòng ban khác.
Thực thi các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu..
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chí cầu tiến, khả năng chịu áp lực.
Có khao khát kiếm tiền và thật nhiều tiền.
Có khả năng làm việc nhóm.
Có thể sắp xếp thời gian đi công tác các tỉnh và thành phố khi được yêu cầu (Có chế độ công tác phí thuận lợi).
Siêng năng, có trách nhiệm với công việc.
Độ nhây nhất định để quẩy cùng Team!.
Tại CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
