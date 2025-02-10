Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: BHXH, BHYT, BHTN. Tham gia TeamBuilding tối thiểu 1 lần/năm. Cơ hội thăng tiến và phát triển thuận lợi, nhanh chóng dựa theo năng lực., Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng.
Khảo sát mặt bằng, thị trường.
Phân tích tiềm năng Khách hàng, Địa điểm, Đối tượng Gamer và đối thủ Khách hàng trong khu vực.
Lập Hợp Đồng, Lập Báo Giá và Follow Khách hàng để ký kết Hợp Đồng.
Thiết lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình hoạt động.
Báo cáo công việc theo ngày/tuần với Giám đốc Kinh doanh.
Phối hợp thực hiện các chương trình sự kiện/hội nghị cùng các phòng ban khác.
Thực thi các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng, kinh nghiệm sale.
Có chí cầu tiến, khả năng chịu áp lực.
Có khao khát kiếm tiền và thật nhiều tiền.
Có khả năng làm việc nhóm.
Có thể sắp xếp thời gian đi công tác các tỉnh và thành phố khi được yêu cầu (Có chế độ công tác phí thuận lợi).
Siêng năng, có trách nhiệm với công việc.
Độ nhây nhất định để quẩy cùng Team!.

Tại CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CYBERCORE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Hưng Thái 2, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job287883
Mạng xã hội

