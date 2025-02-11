Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Wise Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà The Sun, 36/6A Nguyễn Gia trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. - Tòa nhà thăng long GTC, 113 - 115 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khai thác dự án, duy trì mối quan hệ và phát triển mạng lưới khách hàng lẫn đối tác tiềm năng.

- Xây dựng mạng lưới khách hàng

- Hoàn thành doanh số mục tiêu được giao.

- Làm việc với đối tác nước ngoài (liên hệ đối tác, hãng)

- Khai thác nhu cầu và tư vấn cho khách hàng các sản phẩm của Công ty.

- Đàm phán ký hợp đồng, soạn hợp đồng mua bán trong quyền hạn được phân công.

- Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng hiện.

- Giải quyết các vấn đề, vướng mắc của khách hàng để luôn đảm bảo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng.

- Kiểm tra báo cáo tiến độ công việc của các dự án và cập nhật trên hệ thống.

- Tổ chức các cuộc họp thảo luận về dự án với các bộ phận có liên quan.

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề khi khách hàng phản hồi về dự án.

- Trợ giúp kết nối các đối tác liên quan theo yêu cầu của bộ phận.

- Cập nhật báo cáo lại cho khách hàng và cấp trên

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TP. Kinh Doanh và Ban Giám đốc:

+ Nhu cầu, mối quan tâm, các vấn đề liên quan của khách hàng

+ Hoạt động của đối thủ cạnh tranh

+ Tiềm năng trong phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi dưới 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc các chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Ngoại Ngữ, Marketing...

- Có kỹ năng kinh doanh tốt và yêu thích, đam mê công việc kinh doanh.

- Ưu tiên có kiến thức nền tảng về CNTT, Networking và IT Security và các lĩnh vực liên quan đến sản phẩm.

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, đàm phán.

- Có 2 năm kinh nghiệm làm Sales trở lên.

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm Sales và Pre-Sale dự án tại các công ty phân phối CNTT/ IT, ELV...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Sales / BO / Marketing trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông.

- Phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và kỹ năng xử lý các tình huống tốt.

- Sử dụng các phần mềm vi tính văn phòng thành thạo.

- Cẩn thận, nhiệt tình và có khả năng làm việc độc lập.

- Chăm chỉ, chịu khó, trung thực.

- Chủ động trong công việc & có tinh thần trách nhiệm cao.

- Có kỹ năng quản lý công việc, lập kế hoạch & báo cáo phân tích tốt.

- Có thể đi công tác.

- Có phương tiện đi lại.

- Có máy tính dành cho công việc.

Tại Công Ty TNHH Wise Tech Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian (Thứ 2 đến thứ 6, Thứ 7 standby, Nghỉ ngày Chủ nhật)

- Được đào tạo các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực phát triển công nghệ

- Đầy đủ các BHXH, BHYT, BHTN

- Làm việc môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều thách thức

- Thưởng các ngày Lễ: Tết Dương lịch, 30/4&1/5; 2/9 và thưởng Quý, năm đối với Sales đạt doanh số cao

- Đươc tăng lương hàng năm theo kết quả công việc.

- Được hưởng đầy đủ phụ cấp công tác, điện thoại, xăng xe.

- Được Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật

- Các chế khác đãi ngộ về tết, bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ mát du lịch… theo quy định nhà nước và công ty

- Được công ty trợ cấp tất cả các chi phí khi đi dự án ngoại tỉnh: Đi lại, Ăn uống, nhà nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Wise Tech

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Wise Tech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.