Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thịnh Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 120/76 Thích Quảng Đức, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển kinh doanh và quản lý dự án: nghiên cứu khai thác thị trường, tìm kiếm khai thác cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực thiết bị điện.

2. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu và các bên liên quan trong dự án.

3. Thu thập và phân tích thông tin dự án từ giai đoạn tiền khả thi đến triển khai, chuẩn bị và trình bày báo giá, hồ sơ thầu, đề xuất kỹ thuật, sản phẩm của công ty cho khách hàng.

4. Đánh giá yêu cầu kỹ thuật và thương mại của dự án để chuẩn bị hồ sơ chào giá. Đồng thời phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để đưa ra những phương án kỹ thuật tối ưu trong quá trình bán hàng.

5. Quản lý và theo dõi các hồ sơ khách hàng. Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án cũng như sau khi kết thúc dự án.

6. Liên tục báo cáo và cập nhật thông tin về các dự án tiềm năng, dự án đang tham gia. Tham gia các cuộc họp nội bộ, hội thảo, và triển lãm để phát triển mạng lưới kinh doanh.

7. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Trung cấp,Cao đẳng, đại học

- Có kinh nghiệm bán hàng dự án trong ngành thiết bị điện là 1 lợi thế.

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Có kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống

- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

- Tư duy tập trung vào kết quả công việc.

Tại Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thịnh Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ

- Hoa hồng dự án trúng

- Thưởng Tháng 13 + Hiệu suất làm việc trong năm

- Quà mừng cưới, sinh con, thăm bệnh, hiếu hỷ

- Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thịnh Tiến

