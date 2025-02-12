Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH O.T.E.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH O.T.E.C
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 834 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5,Hồ Chí Minh, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Kinh doanh các giải pháp chất lượng cao từ Châu Âu: máy in 3D, máy bơm sáp, máy đúc/nung, và nhiều thiết bị khác
Phát triển và quản lý quan hệ khách hàng trong lĩnh vực trang sức, nha khoa và công nghiệp.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chốt đơn hiệu quả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Khả năng xác định nhu cầu khách hàng và tư vấn giải pháp phù hợp
Kinh nghiệm quản lý quy trình bán hàng từ tìm kiếm khách hàng đến chốt đơn
Tinh thần chủ động, có mục tiêu rõ ràng và làm việc độc lập
Yêu cầu Kinh nghiệm: không cần
Tại Công Ty TNHH O.T.E.C Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng: Sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Bảo hiểm, phúc lợi, du lịch, đào tạo...
Các chế độ khác: sẽ được cung cấp thông tin chi tiết trong quá trình phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH O.T.E.C
