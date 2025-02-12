Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH O.T.E.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 834 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5,Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh các giải pháp chất lượng cao từ Châu Âu: máy in 3D, máy bơm sáp, máy đúc/nung, và nhiều thiết bị khác

Phát triển và quản lý quan hệ khách hàng trong lĩnh vực trang sức, nha khoa và công nghiệp.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chốt đơn hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Khả năng xác định nhu cầu khách hàng và tư vấn giải pháp phù hợp

Kinh nghiệm quản lý quy trình bán hàng từ tìm kiếm khách hàng đến chốt đơn

Tinh thần chủ động, có mục tiêu rõ ràng và làm việc độc lập

Yêu cầu Kinh nghiệm: không cần

Tại Công Ty TNHH O.T.E.C Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng: Sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Bảo hiểm, phúc lợi, du lịch, đào tạo...

Các chế độ khác: sẽ được cung cấp thông tin chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH O.T.E.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin