Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kitamura Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 162 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn khách hàng tiềm năng

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có

Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi đơn hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm sales từ 2 năm trở lên

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

Biết tiếng Nhật là một lợi thế

Chủ động, có kỹ năng đàm phán và làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Kitamura Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương + thưởng hấp dẫn theo năng lực

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kitamura Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin