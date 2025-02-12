Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kitamura Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Kitamura Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 162 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn khách hàng tiềm năng
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có
Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi đơn hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm sales từ 2 năm trở lên
Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
Biết tiếng Nhật là một lợi thế
Chủ động, có kỹ năng đàm phán và làm việc nhóm
Tại Công ty TNHH Kitamura Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương + thưởng hấp dẫn theo năng lực
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Cơ hội phát triển và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kitamura Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
