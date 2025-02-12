Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 363/19 Đường Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bàn giao, lắp đặt máy móc tại địa điểm của khách hàng
Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa máy móc từ Nhân viên kinh doanh và khách hàng.
Khắc phục sửa chữa hỏng hóc
Tiến hành thực hiện việc bảo trì, bảo hành máy theo kế hoạch
Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, hiểu rõ các tính năng, thuộc tính của sản phẩm
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành: cơ khí, điện, điện điện tử.....
Năng động, chăm chỉ, sáng tạo, trung thực, hòa đồng
Nhiệt tình, đam mê với công việc, chịu khó nghiên cứu, học hỏi
Ưu tiên sinh viên mới ra trường tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, am hiểu về máy móc

Tại CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h-17h30; thứ 7: 8h-12h
Nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo Quy định của nhà nước
Tháng lương 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh
Tham gia du lịch hàng năm cùng Công ty
Chế độ BHXH theo Quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, ngõ 250 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

