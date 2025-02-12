Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 363/19 Đường Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bàn giao, lắp đặt máy móc tại địa điểm của khách hàng

Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa máy móc từ Nhân viên kinh doanh và khách hàng.

Khắc phục sửa chữa hỏng hóc

Tiến hành thực hiện việc bảo trì, bảo hành máy theo kế hoạch

Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, hiểu rõ các tính năng, thuộc tính của sản phẩm

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành: cơ khí, điện, điện điện tử.....

Năng động, chăm chỉ, sáng tạo, trung thực, hòa đồng

Nhiệt tình, đam mê với công việc, chịu khó nghiên cứu, học hỏi

Ưu tiên sinh viên mới ra trường tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, am hiểu về máy móc

Tại CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h-17h30; thứ 7: 8h-12h

Nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo Quy định của nhà nước

Tháng lương 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh

Tham gia du lịch hàng năm cùng Công ty

Chế độ BHXH theo Quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin