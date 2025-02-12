Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 363/19 Đường Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Bàn giao, lắp đặt máy móc tại địa điểm của khách hàng
Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa máy móc từ Nhân viên kinh doanh và khách hàng.
Khắc phục sửa chữa hỏng hóc
Tiến hành thực hiện việc bảo trì, bảo hành máy theo kế hoạch
Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, hiểu rõ các tính năng, thuộc tính của sản phẩm
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ngành: cơ khí, điện, điện điện tử.....
Năng động, chăm chỉ, sáng tạo, trung thực, hòa đồng
Nhiệt tình, đam mê với công việc, chịu khó nghiên cứu, học hỏi
Ưu tiên sinh viên mới ra trường tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, am hiểu về máy móc
Năng động, chăm chỉ, sáng tạo, trung thực, hòa đồng
Nhiệt tình, đam mê với công việc, chịu khó nghiên cứu, học hỏi
Ưu tiên sinh viên mới ra trường tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, am hiểu về máy móc
Tại CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h-17h30; thứ 7: 8h-12h
Nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo Quy định của nhà nước
Tháng lương 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh
Tham gia du lịch hàng năm cùng Công ty
Chế độ BHXH theo Quy định của Nhà nước
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h-17h30; thứ 7: 8h-12h
Nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo Quy định của nhà nước
Tháng lương 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh
Tham gia du lịch hàng năm cùng Công ty
Chế độ BHXH theo Quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƯỜNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI