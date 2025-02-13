Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Full Well Trading VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 44 đường B6, Phường 12, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Chào bán hàng vào nhà thuốc, cửa hàng, chăm sóc và thúc đẩy bán hàng tại các nhà thuốc, cửa hàng theo địa bàn đã phân công.

• Thu thập thông tin sản phẩm, phản hồi của khách hàng, hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

• Triển khai đầy đủ, các chương trình khuyến mại, thông tin từ công ty tới các nhà thuốc phụ trách.

• Nắm bắt rõ yêu cầu và có kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng

• Hoàn thành đầy đủ các báo cáo theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên có kinh nghiệm chào bán hàng cho các nhà thuốc, cửa hàng

• Không yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp ngành dược

• Có mối quan hệ tốt với các nhà thuốc, đồng nghiệp trong ngành.

• Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt, đam mê công việc.

• Có ý thức tự giác, chủ động trong công việc.

• Có khả năng phân tích, đánh giá thị trường

Tại Công ty TNHH Full Well Trading VN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương : Thỏa thuận theo năng lực

• Ngoài ra còn có Hoa hồng bán hàng + Thưởng cá nhân + Thưởng nhóm

• Thưởng lương tháng 13

• Hưởng phép năm ngay khi ký hợp đồng chính thức.

• Chế độ tăng lương hằng năm

• Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ CN)

• Chính sách về sức khỏe và chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động Nhà nước Việt Nam.

• Được mua bảo hiểm tai nạn 24h.

• Được đào tạo kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng để phục vụ cho công việc kinh doanh.

• Phần thưởng riêng dành cho các cá nhân có kết quả kinh doanh tốt hàng tháng.

• Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Full Well Trading VN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Full Well Trading VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.