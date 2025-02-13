Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ADAL HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ADAL HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH ADAL HOME
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH ADAL HOME

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH ADAL HOME

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng Thương Mại, CC 9 View, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để tăng doanh số bán hàng.
- Thực hiện các cuộc gọi điện thoại, gặp gỡ trực tiếp và gửi email để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Lập kế hoạch và báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng, theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
- Tham gia vào các sự kiện, hội thảo và triển lãm để quảng bá thương hiệu và mở rộng mạng lưới khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng, đặc biệt là Excel và PowerPoint. Biết đọc bản vẽ kỹ thuật, xây dựng, biết sử dụng các phần mềm kỹ thuật (CAD, Sketchup) là 1 lợi thế.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực cao trong công việc.
- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH ADAL HOME Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Được nghỉ phép năm theo quy định, tối thiểu 12 ngày/năm và các ngày lễ theo luật lao động.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ADAL HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ADAL HOME

Công Ty TNHH ADAL HOME

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2 đường số 7, KP.4, P.An Phú, Q.2, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

