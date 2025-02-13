Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12 Duy Tân, P.15, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Làm việc tại VP HCM: 12 Duy Tân, P.15, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

- Thời gian: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00)

- Hỗ trợ xử lý đơn hàng từ khách hàng quốc tế.

- Làm việc với nhà máy, bộ phận logistics để theo dõi tiến độ đơn hàng.

- Soạn thảo hợp đồng, báo giá, dịch tài liệu, email trao đổi với khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng, duy trì quan hệ hợp tác lâu dài.

- Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong các công việc liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

- Tiếng Anh tốt (ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác như Trung, Nhật, Hàn).

- Chịu được áp lực về thời gian và múi giờ quốc tế

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sales quốc tế, trợ lý kinh doanh.

- Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

- Kỹ năng hỗ trợ giao tiếp, xử lý công việc chuyên nghiệp, linh hoạt, làm việc với khách hàng quốc tế.

- Cẩn thận, chủ động, có tinh thần trách nhiệm

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được đề nghị mức lương cạnh tranh + bonus vượt target / bonus theo dự án.

- Cơ hội làm việc với khách hàng nước ngoài, phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.

- Được đào tạo về quy trình kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên Trưởng nhóm, Quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển

