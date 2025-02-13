Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 12 Duy Tân, P.15, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm việc tại VP HCM: 12 Duy Tân, P.15, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
- Thời gian: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00)
- Hỗ trợ xử lý đơn hàng từ khách hàng quốc tế.
- Làm việc với nhà máy, bộ phận logistics để theo dõi tiến độ đơn hàng.
- Soạn thảo hợp đồng, báo giá, dịch tài liệu, email trao đổi với khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng, duy trì quan hệ hợp tác lâu dài.
- Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong các công việc liên quan.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh tốt (ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác như Trung, Nhật, Hàn).
Tại Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đề nghị mức lương cạnh tranh + bonus vượt target / bonus theo dự án.
- Cơ hội làm việc với khách hàng nước ngoài, phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.
- Được đào tạo về quy trình kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên Trưởng nhóm, Quản lý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
