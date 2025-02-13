Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Hoàng Trà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

Xây dựng chương trình du lịch và trực tiếp tư vấn, bán tour cho khách hàng

Phối hợp với trưởng phòng xây dựng, thiết kế chương trình du lịch mới khi có nhu cầu và phân công

Trực tiếp tư vấn bán tour cho khách

Thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh do Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng giao phó

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ

Liên hệ với khách để cập nhật kịp thời những thông tin về giá dịch vụ, các chương trình khuyến mãi cho khách hàng

Tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng cũ sử dụng dịch vụ của công ty