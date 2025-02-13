Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Hoàng Trà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Hoàng Trà
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
Xây dựng chương trình du lịch và trực tiếp tư vấn, bán tour cho khách hàng
Phối hợp với trưởng phòng xây dựng, thiết kế chương trình du lịch mới khi có nhu cầu và phân công
Trực tiếp tư vấn bán tour cho khách
Thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh do Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng giao phó
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ
Liên hệ với khách để cập nhật kịp thời những thông tin về giá dịch vụ, các chương trình khuyến mãi cho khách hàng
Tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng cũ sử dụng dịch vụ của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ trung cấp
Biết vi tính tiếng trung
Ưu tiên gửi cv bằng tiếng trung
Độ tuổi dưới 35t
Lương: thỏa thuận
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Hoàng Trà Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Hoàng Trà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
