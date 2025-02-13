Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hebe VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hebe VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Hebe VN
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Hebe VN

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hebe VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 43 Ngan Long, Nguyen Huu Tho, Phuoc Kieng, Nha Be, HCM, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lên chiến lược và kế hoạch bán hàng:
- Phát triển và triển khai các chiến lược bán hàng để đạt được mục tiêu doanh thu và mục tiêu thị phần do công ty đề ra.
- Phân tích xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và phản hồi của khách hàng để xác định các cơ hội tăng trưởng.
2. Quản lý quan hệ khách hàng:
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng quan trọng, nhà phân phối mỹ phẩm, nắm bắt nhu cầu của của khách hàng, đàm phán và ký hợp đồng phân phối.
- Thường xuyên gặp gỡ, thuyết trình về sản phẩm, chương trình khuyến mãi với đối tác trong ngành để quảng bá sản phẩm và cập nhật xu hướng thị trường.
3. Lãnh đạo nhóm:
- Quản lý, thúc đẩy và phòng kinh doanh, hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ nhân viên trong phòng để đạt được mục tiêu của cá nhân và cả nhóm.
- Xây dựng văn hóa hợp tác, hỗ trợ, hướng tới mục tiêu chung của cả công ty.
4. Kiến thức về sản phẩm:
- Cập nhật thông tin về: xu hướng ngành, đổi mới sản phẩm và những thay đổi về quy định liên quan đến thành phần mỹ phẩm và dược phẩm.
- Đào tạo nhóm bán hàng về các tính năng, lợi ích và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm.
5. Dự báo và báo cáo bán hàng:
- Theo dõi và phân tích các số liệu về hiệu suất bán hàng, cung cấp báo cáo thường xuyên cho ban quản lý.
- Xây dựng kế hoạch bán hàng và lên ngân sách bán hàng, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
6. Nghiên cứu thị trường:
- Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định các cơ hội kinh doanh mới và khách hàng tiềm năng.
- Cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng thị trường, sở thích của khách hàng và bối cảnh cạnh tranh.
7. Hợp tác:
- Làm việc với ban quản lý và hợp tác chặt chẽ với các phòng marketing, mua hàng để phát triển chiến lược marketing phù hợp với các mục tiêu của công ty.
- Hợp tác với các bộ phận trong công ty để giải đáp các thắc mắc của khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh và tăng cường dịch vụ khách hàng.
- Mở rộng kênh phân phối, phát triển thị trường bán buôn và bán lẻ cho các sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 3 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng kinh doanh mỹ phẩm trở lên;
- Mạnh về quản lý thương hiệu, lên chiến lược;
- Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Hàn trung cấp;
- Có mạng lưới quan hệ rộng trong lĩnh vực mỹ phẩm;
- Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt;
- Thành thạo máy tính văn phòng;
- Có hiểu biết sâu sắc về trải nghiệm của khách hàng;
- Kỹ năng quản lý dự án và giải quyết vấn đề;

Tại Công Ty TNHH Hebe VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội du lịch hằng năm
- Cơ hội du lịch Hàn Quốc sau 3 năm làm việc
- Hỗ trợ cưới hỏi và sinh con
- Được hưởng mức lương cạnh tranh, bao gồm đánh giá hàng năm, bảo hiểm, thưởng tháng 13 và nhiều chế độ khác theo Luật lao động Việt Nam và chính sách của công ty.
- Nhiều chế độ phúc lợi khác dành cho nhân viên
- Cơ hội cộng tác với các chuyên gia từ HeBe Korea và các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc.
- Làm việc trong môi trường nhóm trẻ trung, năng động và hỗ trợ lẫn nhau.
- Cơ hội đóng góp ý tưởng sáng tạo và đảm nhận vai trò lãnh đạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hebe VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hebe VN

Công Ty TNHH Hebe VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 43 Ngan Long, Nguyen Huu Tho, Phuoc Kieng, Nha Be, HCM

