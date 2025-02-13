Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Quang Dũng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Quang Dũng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 20, Toà nhà Centec, 72
- 74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bán sản phẩm trong lĩnh vực nguyên liệu nông sản cho thức ăn chăn nuôi.
- Liên hệ, mở rộng, giao dịch và chăm sóc khách hàng là các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.
- Cập nhật thông tin giá, thị trường trong và ngoài nước, thị trường tài chính, kinh tế.
- Phối hợp với Bộ phận Xuất nhập khẩu, Kho vận trong quá trình giao nhận và thực hiện hợp đồng.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 22-30.
- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, quản trị kinh doanh.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Microsoft Office).
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thương lượng đàm phán tốt.
- Năng động, nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH Thương Mại Quang Dũng Thì Được Hưởng Những Gì
HỒ SƠ XIN VIỆC
Đơn xin việc và Sơ yếu lý lịch Tiếng Việt và Tiếng Anh, kèm ảnh mới nhất
Các bằng cấp có liên quan
Chúng tôi trân trọng cảm ơn các Ứng viên đã quan tâm đến thông tin tuyển dụng này, hy vọng sẽ có cơ hội cùng hợp tác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Quang Dũng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
