Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Quang Dũng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 20, Toà nhà Centec, 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM

- Bán sản phẩm trong lĩnh vực nguyên liệu nông sản cho thức ăn chăn nuôi.

- Liên hệ, mở rộng, giao dịch và chăm sóc khách hàng là các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.

- Cập nhật thông tin giá, thị trường trong và ngoài nước, thị trường tài chính, kinh tế.

- Phối hợp với Bộ phận Xuất nhập khẩu, Kho vận trong quá trình giao nhận và thực hiện hợp đồng.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

- Tuổi từ 22-30.

- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, quản trị kinh doanh.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Microsoft Office).

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thương lượng đàm phán tốt.

- Năng động, nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm.

