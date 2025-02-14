Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CITY EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CITY EXPRESS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Công ty TNHH City Express số 214 PANORAMA Trần Văn Trà, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
_Thực hiện công việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng là các nhà hàng, cửa hàng ăn uống, góp phần mở rộng thị trường phát triển cho ứng dụng giao hàng của Công ty
_Hỗ trợ các bộ phận có liên quan thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh
_Phối hợp với bộ phận khác để báo cáo định kỳ về tiến độ , thảo luận đề xuất cải tiến phù hợp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
_ Không yêu cầu bằng tốt nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm
_ Có năng lực thương thuyết, đàm phán, có kiến thức và kinh nghiệm về mảng thị trường.
_ Tư duy tích cực, nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CITY EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho công việc.
Được nghỉ lễ Tết theo quy định. Làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt.
Có cơ hội học hỏi, thăng tiến.
Có lương thưởng , hoa hồng % theo doanh số. Ứng viên liên hệ trao đổi trực tiếp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY EXPRESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
