Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CITY EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công ty TNHH City Express số 214 PANORAMA Trần Văn Trà, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

_Thực hiện công việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng là các nhà hàng, cửa hàng ăn uống, góp phần mở rộng thị trường phát triển cho ứng dụng giao hàng của Công ty

_Hỗ trợ các bộ phận có liên quan thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh

_Phối hợp với bộ phận khác để báo cáo định kỳ về tiến độ , thảo luận đề xuất cải tiến phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Không yêu cầu bằng tốt nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm

_ Có năng lực thương thuyết, đàm phán, có kiến thức và kinh nghiệm về mảng thị trường.

_ Tư duy tích cực, nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CITY EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho công việc.

Được nghỉ lễ Tết theo quy định. Làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt.

Có cơ hội học hỏi, thăng tiến.

Có lương thưởng , hoa hồng % theo doanh số. Ứng viên liên hệ trao đổi trực tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin