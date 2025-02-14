Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 430 Võ Văn Tần, Phường 05,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm kinh doanh, bán hàng đảm bảo doanh số chỉ tiêu cùng với Team đưa ra.

• Vệ sinh, sắp xếp, trưng bày sản phẩm tại Showroom. Kiểm soát chất lượng hàng hóa, trang thiết bị và số lượng tồn kho hàng ngày, hàng tháng.

• Thực hiện tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng tại Showroom và tư vấn Online qua Fanpage

• Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có, khách hàng thân thiết

• Xây dựng cách thức quảng cáo trực tuyến, cập nhật thông tin nội dung liên quan đến bán hàng online trên website.

• Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho TPKD.

• Thực hiện công tác Báo cáo mỗi ngày

• Đề xuất, góp ý kiến các chiến lược kinh doanh, chính sách hậu mãi để phát triển thị trường cho các cấp quản lý của công ty.

• Phối hợp với các bộ phận trong công ty trong quá trình làm việc để thực hiện trách nhiệm bán hàng.

• Thực hiện các yêu cầu công việc khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ Cao từ 1m62, Nam cao từ 1m7. Ngoại hình sáng phù hợp với ngành dịch vụ.

Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành: Trang sức, Mỹ phẫm, Thời trang, Showroom

Biết tiếng Anh cơ bản, biết sử dụng tin học văn phòng.

Đam mê bán hàng, thích kinh doanh, có động lực kiếm tiền

Có tinh thần chịu khó, tinh thần học hỏi, cầu tiến trong sự nghiệp.

Có khả năng làm việc độc lập/theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 15,000,000 (LCB + Phụ cấp)

Thưởng doanh thu, KPI, năng suất làm việc

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, 30/4 - 1/5

Được đào tạo kiến thức sản phẩm & kỹ năng để nâng cao nghiệp vụ bán hàng định kỳ hàng tháng.

Các chế độ theo quy định của nhà nước, các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Tham gia vào các hoạt động nội bộ tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin