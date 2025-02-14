Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medstand tại TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển bán hàng thuộc các khu vực được phân công phụ trách.

Tổ chức đội ngũ bán hàng trực thuộc quản lý, tuyển dụng, đào tạo, kèm cặp trình dược viên.

Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát trình dược viên thực hiện bán hàng, các chương trình bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng đảm bảo trình dược viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quản lý hoạt động bán hàng của công ty tại khu vực phụ trách, gồm: doanh số, màng lưới, điểm bán, hàng hóa, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị hiếu người tiêu dùng, ...

Chịu trách nhiệm trước công ty về kết quả kinh doanh tại địa bàn quản lý.

Tham gia xây dựng chính sách bán hàng tháng, quý, năm, target năm cho từng trình dược viên.

Thực hiện các công tác quản lý theo quy định của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 24 đến35 tuổi, Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, y dược..

Có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm tại vị trí Giám sát hoặc quản lý bán hàng. (ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm bên ngành dược).

Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và tổ chức sắp xếp công việc.

Khả năng giao tiếp tốt.

Có khả năng đàm phán, thuyết trình và đào tạo.

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medstand tại TP. Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn không giới hạn

Thu nhập bao gồm: Lương + thưởng doanh số + các khoản thưởng khác theo quy định (tổng thu nhập từ 25 - 45 triệu ++++)

Phụ cấp công tác phí theo quy định của công ty.

Được hưởng các chế độ BHXH + BHYT + BHTN, nghỉ Lễ, nghỉ mát,liên hoan, du lịch kết hợp tập huấn, đào tạo và nhiều quyền lời khác theo quy định của công ty. Bảo hiểm sức khỏe hàng năm theo quy định Công ty

Có nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medstand tại TP. Hồ Chí Minh

