Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 79 Trần Huy Liệu, Phường11, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận,Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty Du lịch Soha Travel trực thuộc tập đoàn Vina T&T Group cần tuyển Nhân viên Kinh doanh Du lịch tại Quận Phú Nhuận và Quận 07 với yêu cầu công việc như sau:

Phát triển nguồn khách hàng doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ: du lịch hội nghị, đoàn thể, các chương trình tham quan trong & ngoài nước.

Xây dựng & tư vấn các chương trình du lịch phù hợp của công ty đến khách hàng.

Phối hợp và thực hiện công tác điều hành cho các chương trình du lịch của khách hàng, đảm bảo chất lượng của dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Hỗ trợ các công việc khác của phòng/đội/nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và làm việc trong các công ty du lịch lữ hành.

Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực du lịch từ 01 năm trở lên.

Thái độ làm việc có trách nhiệm, tích cực để đóng góp vào sự phát triển lâu dài của công ty.

Chịu được áp lực công việc và doanh số công ty giao cho.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

-Thu nhập = lương cứng (thỏa thuận) + hoa hồng;

-Chính sách hoa hồng hấp dẫn, cạnh tranh;

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

- Phụ cấp, hoa hồng;

- Tăng lương;

- Chế độ nghỉ phép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin