Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Tư Vấn Kmc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 6, tòa nhà Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu , P. Dakao, Q1. HCM

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện tư vấn đầu tư cho khách hàng, thực hiện tư vấn lao động, tính lương, đăng ký bảo hiểm, … cho khách hàng.

- Dịch sang tiếng Nhật / Anh các bản tin hàng tháng. Hỗ trợ bộ phận kế toán giải thích số liệu bằng tiếng Nhật và liên lạc với khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Thành thạo tiếng Anh cả 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) và có khả năng sử dụng các công cụ văn phòng như MS Office.

- Trình độ Nhật ngữ bằng N2 trở lên - Ưu tiên Trình độ Anh văn bằng B trở lên

- Biết sử dụng các ứng dụng social media hoặc các ứng dụng cho digital maketing.

Tại Công Ty Tnhh Tư Vấn Kmc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng theo hiệu suất làm việc.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức.

- Chính sách nghỉ phép linh hoạt, bao gồm nghỉ lễ, nghỉ phép năm và nghỉ thai sản theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp ý tưởng từ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Tư Vấn Kmc

