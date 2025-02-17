Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ADCHEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 3, Sunrise City, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Phát triển và mở rộng hệ thống đại lý phân phối sản phẩm hóa chất xây dựng của công ty.

Phát triển và mở rộng hệ thống đại lý phân phối sản phẩm hóa chất xây dựng của công ty.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với đại lý hiện có, hỗ trợ và tư vấn để tăng doanh số.

Đàm phán, thương lượng hợp đồng, chính sách bán hàng với đại lý.

Theo dõi tình hình kinh doanh của đại lý, đảm bảo thực hiện đúng các chính sách bán hàng.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược phù hợp.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình giao hàng và thanh toán diễn ra thuận lợi.

Báo cáo tình hình kinh doanh và kết quả làm việc theo định kỳ.

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng thuộc nhóm dự án xây dựng.

Tư vấn giải pháp kỹ thuật, đề xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng dự án.

Theo dõi tiến độ triển khai dự án, phối hợp với các bộ phận để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư, nhà thầu và đối tác chiến lược.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Xây dựng, Hóa chất hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng, hóa chất xây dựng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Mindset mở, thích nghi tốt với môi trường mới.

Khả năng làm việc độc lập, chủ động.

Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tiếng anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADCHEM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Thưởng doanh số + Phụ cấp.

Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và luật lao động.

Du lịch, teambuilding, các hoạt động gắn kết đội nhóm hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADCHEM

