Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nguyễn Thông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và quản lý thông tin khách hàng, đơn đặt hàng thông qua FB, email hay điện thoại

Làm báo giá, hợp đồng, biên bản giao nhận

Hỗ trợ thầu, giao nhận, quản lý hàng hóa, chứng từ;

Không áp doanh số, không phải gọi điện thoại chào mời giới thiệu sản phẩm

Lập báo cáo theo yêu cầu

Các công việc kinh doanh khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối đã học xong hoặc đã tốt nghiệp, chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ, y dược;

Không cần kinh nghiệm, không áp doanh số

Trung thực, năng động, cẩn thận, giao tiếp tốt

Có khả năng làm việc độc lập và chủ động sắp xếp công việc

Thành thạo tin học văn phòng và tìm kiếm thông tin hiệu quả trên Internet;

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Có phương tiện đi lại, sức khỏe tốt

Tại Công ty TNHH Legatek Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp và thưởng hỗ trợ kinh doanh hấp dẫn, tăng nhanh theo đóng góp và hiệu quả công việc

Được đào tạo chuyên môn và phát triển bản thân qua công việc thực tế;

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với chế độ lương thưởng hấp dẫn (công ty không tuyển TTS ngắn hạn)

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp;

Ngành kinh doanh thiết yếu, ổn định và ý nghĩa nhân văn

Cơ hội đi công tác và du lịch trong và ngoài nước

Nhiều quyền lợi hấp dẫn và thú vị khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Legatek

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin