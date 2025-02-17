Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Legatek
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Nguyễn Thông,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và quản lý thông tin khách hàng, đơn đặt hàng thông qua FB, email hay điện thoại
Làm báo giá, hợp đồng, biên bản giao nhận
Hỗ trợ thầu, giao nhận, quản lý hàng hóa, chứng từ;
Không áp doanh số, không phải gọi điện thoại chào mời giới thiệu sản phẩm
Lập báo cáo theo yêu cầu
Các công việc kinh doanh khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối đã học xong hoặc đã tốt nghiệp, chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ, y dược;
Không cần kinh nghiệm, không áp doanh số
Trung thực, năng động, cẩn thận, giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc độc lập và chủ động sắp xếp công việc
Thành thạo tin học văn phòng và tìm kiếm thông tin hiệu quả trên Internet;
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Có phương tiện đi lại, sức khỏe tốt
Tại Công ty TNHH Legatek Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp và thưởng hỗ trợ kinh doanh hấp dẫn, tăng nhanh theo đóng góp và hiệu quả công việc
Được đào tạo chuyên môn và phát triển bản thân qua công việc thực tế;
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với chế độ lương thưởng hấp dẫn (công ty không tuyển TTS ngắn hạn)
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp;
Ngành kinh doanh thiết yếu, ổn định và ý nghĩa nhân văn
Cơ hội đi công tác và du lịch trong và ngoài nước
Nhiều quyền lợi hấp dẫn và thú vị khác theo chính sách Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Legatek
