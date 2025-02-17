Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1068/7 Âu Cơ, Phường 14,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận đơn hàng
- Kiểm tra, xử lý đơn hàng, soạn thảo hợp đồng..
- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 25 - 35 tuổi
- Tiếng anh đọc hiểu
- Trình độ từ Cao Đẳng trở lên
- Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về Sales admin
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
- Kiên trì, có trách nhiệm, tiếp thu tốt công việc
Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 15.000.000vnđ , trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
