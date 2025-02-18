Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Ntn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1331/15/60 Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới,mở rộng thị trường kinh doanh và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại. Chủ động liên lạc và thăm khách hàng, tối đa hóa doanh số bán hàng

Tư vấn kĩ thuật cho khách hàng nếu được yêu cầu.

Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các bộ phân liên quan để đảm bảo tiến độ đơn hàng/ hợp đồng. Báo cáo công việc hằng tuần/ tháng/ quý cho cấp Quản lý và Ban Giám đốc theo quy định và/ hoặc khi có yêu cầu.

Tham gia các sự kiện tiếp thị như hội thảo, triển lãm

Luôn cập nhật về xu hướng thị trường, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và các công nghệ mới nổi trong ngành

Nam Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các trường kỹ thuật / kinh tế ,chuyên nghành: cơ khí, cơ điện tử, điện tự động, tự động hóa, điều khiển, đo lường, quản trị, marketing..

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến mảng khí nén, điều khiển tự động, điện công nghiệp… là một lợi thế

Tiếng Anh giao tiếp, đọc được thông số sản phẩm.

Yêu thích công việc kinh doanh, kỹ năng đàm phần, giải quyết vấn đề tốt.

Có tính tổ chức tốt, năng động, tự tin và có tinh thần trách nghiệm cao. Đặc biệt, trung thực và đáng tin cậy.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Ntn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng, hoa hồng: Theo năng lực

- Du lịch cùng công ty hàng năm

- Được hỗ trợ chi phí điện thoại ,di chuyển khi đi gặp khách hàng, phụ cấp ăn trưa…; Chế độ BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Ntn

