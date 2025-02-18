Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Phoenix Network làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - I - 1.TM.06 - 1, Khu thương mại HaDo Centrosa, Tháp Iris 3, số 200 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

● Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về hoạt động của các Kênh TMĐT

● Xây dựng kế hoạch vận hành, giải pháp phát triển và kiểm soát các kênh bán hàng trên các nền tảng TMĐT đặc biệt là các gian hàng chính thức trên Shopee, Lazada, Tiki, Tik Tok shop,... Tối ưu doanh số và chỉ số sàn TMĐT

● Nghiên cứu thị trường, tổ chức các chiến dịch bán hàng, trên các sàn phù hợp

● Chạy quảng cáo bán hàng, phân tích các chỉ số bán hàng và đưa ra giải pháp xử lý vấn đề.

● Phối hợp Team Marketing để sản xuất nội dung, hình ảnh, video bán hàng, livestream bán hàng phù hợp; Thiết lập và tối ưu shop nhằm đẩy mạnh doanh số và tăng uy tín thương hiệu cho sản phẩm và Cty.

● Liên tục cập nhật, nắm bắt thông tin về dự án và thị trường ngành hàng… luôn tìm hiểu, cập nhật và ứng dụng các xu hướng mới phù hợp vào công việc bán hàng hiệu quả

● Đã có kinh nghiệm ở vị trí vận hành các sàn thương mại điện tử trên 02 năm

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành dược phẩm/Mỹ phẩm/Làm đẹp/TPCN,...

● Hiểu biết thuật toán, chính sách và cơ chế hoạt động của các nền tảng TMĐT

● Có tư duy phân tích chiến thuật bán hàng, đánh giá các số liệu bán hàng

● Có kỹ năng sáng tạo video bán hàng và các thủ thuật bán hàng đa kênh

● Có kiến thức tốt về các xu hướng Online, sử dụng các công cụ Google Analytics, Trends,...

● Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, có trách nhiệm cao

● Đam mê, yêu thích kinh doanh và chủ động trong công việc

● Bảo mật thông tin khách hàng, sẵn sàng hợp tác với các bộ phận

Quyền lợi:

● Mức lương THỎA THUẬN

● Được đào tạo miễn phí, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

● Thành tích tốt hoặc có năng lực quản lý sẽ được thăng tiến

● Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

● Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước

● Tham gia du lịch/teambuilding 1-2 lần/năm

● Trợ cấp phần cơm trưa tại Cty (trở thành nhân viên chính thức)

● Được hưởng các chế độ đặc biệt theo chính sách Cty

● Được trang bị đầy đủ thiết bị và công cụ làm việc

Ngành nghề: Tiếp thị trực tuyến, Dịch vụ khách hàng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

