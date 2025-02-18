Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Wee Realty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 53 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh Xem bản đồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tạo nội dung marketing chuyên nghiệp

- Giới thiệu dịch vụ bất động sản và chăm sóc khách hàng

- Tư vấn cho khách hàng về thị trường và sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trách nhiệm với công việc, hỗ trợ tối đa để giải quyết vấn đề của khách hàng

- Thao tác vi tính văn phòng tốt

- Giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc theo nhóm

Tại Công Ty TNHH Wee Realty Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương cứng từ 3.000.000 đến 5.000.000/ tháng

- Được hướng dẫn, đào tạo miễn phí bài bản chuyên nghiệp.

- Hoa hồng + thưởng trên mỗi giao dịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Wee Realty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin