Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Wee Realty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Wee Realty
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 53 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh Xem bản đồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tạo nội dung marketing chuyên nghiệp
- Giới thiệu dịch vụ bất động sản và chăm sóc khách hàng
- Tư vấn cho khách hàng về thị trường và sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có trách nhiệm với công việc, hỗ trợ tối đa để giải quyết vấn đề của khách hàng
- Thao tác vi tính văn phòng tốt
- Giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc theo nhóm
Tại Công Ty TNHH Wee Realty Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ lương cứng từ 3.000.000 đến 5.000.000/ tháng
- Được hướng dẫn, đào tạo miễn phí bài bản chuyên nghiệp.
- Hoa hồng + thưởng trên mỗi giao dịch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Wee Realty
