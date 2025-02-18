Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Nghiên cứu thị trường, xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực B2B mảng beauty (brand : INTO YOU, TIMAGE, WATERCOME, …)

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các chuỗi cửa hàng, đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và tăng doanh thu.

- Phối hợp với nhà kho và các nhà cung cấp để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và quản lý kiểm kê hàng hóa.

- Phát triển và thực hiện các kế hoạch marketing phù hợp với các chuỗi cửa hàng nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.

- Đảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa các bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhà cung cấp và các phòng ban nội bộ.