Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MOKSA
- Hồ Chí Minh:
- Số 472, Đường Trần Hưng Đạo , Phương 2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu thị trường, xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực B2B mảng beauty (brand : INTO YOU, TIMAGE, WATERCOME, …)
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các chuỗi cửa hàng, đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và tăng doanh thu.
- Phối hợp với nhà kho và các nhà cung cấp để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và quản lý kiểm kê hàng hóa.
- Phát triển và thực hiện các kế hoạch marketing phù hợp với các chuỗi cửa hàng nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.
- Đảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa các bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhà cung cấp và các phòng ban nội bộ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ngoại Ngữ: Giao tiếp Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung
-Có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực B2B, hoặc marketing.
-Kỹ năng giao tiếp, thương lượng tốt, có khả năng làm việc độc lập và teamwork
-Kinh nghiệm về trade marketing là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì
