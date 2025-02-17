Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BLAGU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 108 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tư vấn và đề xuất phương án chuyên sâu về kỹ năng pha chế đồ uống chuyên về cà phê và máy móc dụng cụ chuyên ngành.

2. Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng tại showroom.

3. Chăm sóc hàng hóa về các sản phẩm tại showroom.

4. Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.

5. Sắp xếp giao nhận hàng hoá của công ty và khách hàng

6. Hỗ trợ xử lý các đơn hàng online và Thương mại điện tử

7. Tham gia các hoạt động tại triển lãm quốc tế quảng bá tăng sự nhận biết của khách hàng.

8. Báo cáo và lên phương án làm việc với khách hàng cho hàng ngày, tuần và tháng với quản lý trực tiếp.

9. Đề xuất, thực hiện kế hoạch kinh doanh để tăng trưởng doanh thu cho cửa hàng theo kế hoạch.

10. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích và hoạt động trong lĩnh vực cà phê và thiết bị pha chế cà phê

- Kinh nghiệm ít nhất 02 năm trở lên trong ngành Thực Phẩm và Đồ Uống (F&B), hoặc tiêu dùng nhanh (FMCG)

- Sử dụng văn bản, email tiếng Anh thành thạo.

- Thành thạo kỹ năng Excel, Words, Google Sheet chuyên nghiệp

- Khả năng làm việc độc lập, hỗ trợ làm việc nhóm tốt.

- Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt. Làm việc dưới áp lực cao

- Có khả năng tổ chức & quản lý dự án, đầu việc khoa học và hiệu quả.

- Kỹ năng phán đoán tình huống, đưa ra phương án giải quyết trong các tình huống không theo kế hoạch.

Tại CÔNG TY TNHH BLAGU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10.000.000 - 14.000.000 VNĐ hoặc Thương Lượng

- Hỗ trợ xăng xe: 500k/1 tháng.

- Hỗ trợ phần ăn theo ca: 35k/ phần.

- Thưởng KPI theo tháng Doanh thu của Team.

- Thời gian thử việc: 2 tháng. (Trường hợp, cá nhân tự ý nghỉ ngang trước 15 ngày trong thời gian trên, sẽ không được chi trả bất cứ chi phí nào)

- Sau thử việc, Hợp đồng lao động được ký 1 năm. Xét duyệt lương định kì

- Các ngày nghỉ khác theo luật Việt Nam quy định. Người lao động được nghỉ.

- Bảo hiểm, công ty đóng trên tinh thần tự nguyện người lao động. Theo chính sách lao động BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN ,thì người lao động đóng: 10.5%/ thu nhập cơ bản. (Được đề xuất mức đóng bảo hiểm mong muốn)

- Lương thưởng tháng 13, và chế phúc lợi thưởng những ngày lễ, tết, và sinh nhật khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLAGU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin