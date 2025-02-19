Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Cái Thùng Gỗ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 369 Hai Bà Trưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và bán hàng online qua các kênh: Hotline, Email, Zalo, Fanpage, Sàn thương mại điện tử theo quy trình tư vấn bán hàng của công ty.

- Quản lý và cập nhật nội dung sản phẩm trên website, Fanpage, sàn thương mại điện tử.

- Ứng dụng SEO sản phẩm để tối ưu hóa hiển thị và tăng hiệu quả bán hàng.

- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp.

- Phát triển khách hàng mới, mở rộng mạng lưới kinh doanh.

- Phối hợp sử dụng phần mềm bán hàng và kết nối với bộ phận giao hàng để hoàn thành đơn hàng.

- Đảm bảo thông tin và hình ảnh sản phẩm trên các nền tảng online.

- Lập báo cáo bán hàng theo quy định.

- Thực hiện các yêu cầu khác của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích tiệm rượu, có kiến thức cơ bản về các dòng rượu là một lợi thế.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.

Có kỹ năng sử dụng máy tính và tin học văn phòng.

Có hiểu biết về SEO sản phẩm.

Có tinh thần học hỏi, chăm chỉ và chịu khó.

Ngoại hình ưa nhìn, thiện cảm.

Tại Công Ty TNHH MTV Cái Thùng Gỗ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + hoa hồng hấp dẫn, thưởng theo doanh số.

Thưởng tháng lương 13.

Được đào tạo về kiến thức rượu và kỹ năng bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Cái Thùng Gỗ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.