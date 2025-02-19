Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 5,đường số 8,KDC Hà Đô 3/2 phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp với các phòng ban trong công ty để thúc đẩy hoạt động bán hàng, tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

- Hỗ trợ giải quyết các đơn hàng từ khách hàng và đối tác.

- Quản lý hồ sơ khách hàng.

- Phối hợp, đốc thúc bộ phận kinh doanh giải quyết các vấn đề tồn đọng.

- Khác: Các công việc do cấp trên giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên

- Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng gồm: Nghe, nói, đọc, viết

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường ngành tiếng trung

- Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn và biết cách ứng biến tùy tình huống khi làm việc với đối tác của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện

- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 thứ 2 - thứ 6

- Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin