Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Mitek làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 271/10 An Dương Vương, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chủ động tìm kiếm và xây dựng mạng lưới khách hàng mới qua kênh online và offline từ các mối quan hệ bên ngoài.

• Tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu và các vấn đề của khách hàng để tư vấn giải pháp phù hợp.

• Tư vấn các giải pháp công nghệ như: Tổng đài Call Center, Tổng đài Cloud PBX, Tổng đài Telesales, Contact Center - OmniChannel, CRM tích hợp (Zoho, Salesforce CRM,...), AI Chatbot, AI Voicebot, SMS Brandname, Zalo ZNS, Voice Brandname.

• Phối hợp với bộ phận kỹ thuật tư vấn triển khai và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

• Xử lý nhanh chóng và hiệu quả các phản hồi từ phía khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ lâu dài.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm Sales B2B

• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, hiểu biết về lĩnh vực công nghệ thông tin là một lợi thế.

• Thích đón nhận thử thách và tìm cách giải quyết vấn đề một cách chủ động.

• Yêu thích kinh doanh và hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông.

• Có kỹ năng xử lý tình huống, và làm việc nhóm.

• Siêng năng, chịu khó, kiên trì, nhẫn nại.

• Thành thạo ứng dụng văn phòng (Excel, Word, Powerpoint), và công cụ AI trong công việc.

• Ưu tiên các ứng viên có kiến thức trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Mitek Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số.

• Đào tạo chuyên sâu về các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp.

• Làm việc cùng đội ngũ chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến.

• Được tham gia các khóa đào tạo/huấn luyện phục vụ cho nhu cầu công việc

• Được tham gia các hoạt động Teambuilding, Du lịch hằng năm

• Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật Lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Mitek

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.