Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xác nhận - vận hành - xử lý toàn bộ các vấn đề về đơn hàng.
- Chăm sóc khách hàng
- Xử lý khiếu nại
- Một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng trung giao tiếp TỐT, ko giọng địa phương.
- Đã có kinh nghiệm ít nhất 01 năm về cskh hoặc vị trí tương đương.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, ham học hỏi, TRÁCH NHIỆM với công việc.
- Có KỸ NĂNG XỬ LÝ vấn đề tốt, dứt điểm.
- Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Ca ngày:
- Thu nhập 13tr - 15tr
- Lương cơ bản
- Trách nhiệm
- Phụ cấp cơm trưa
- Thưởng hiệu suất
- Có Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Ca tối:
- Thu nhập 6tr - 7tr
- Lương cơ bản
- Thưởng hiệu suất.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
