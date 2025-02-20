Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xác nhận - vận hành - xử lý toàn bộ các vấn đề về đơn hàng.

- Chăm sóc khách hàng

- Xử lý khiếu nại

- Một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng trung giao tiếp TỐT, ko giọng địa phương.

- Đã có kinh nghiệm ít nhất 01 năm về cskh hoặc vị trí tương đương.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, ham học hỏi, TRÁCH NHIỆM với công việc.

- Có KỸ NĂNG XỬ LÝ vấn đề tốt, dứt điểm.

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Ca ngày:

- Thu nhập 13tr - 15tr

- Lương cơ bản

- Trách nhiệm

- Phụ cấp cơm trưa

- Thưởng hiệu suất

- Có Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Ca tối:

- Thu nhập 6tr - 7tr

- Lương cơ bản

- Thưởng hiệu suất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM

