Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 137 đường 320 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tính toán, bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công.

Lập dự toán công trình, tính toán chi phí vật liệu, nhân công và máy móc theo đơn giá và định mức hiện hành.

Kiểm tra, so sánh, phân tích khối lượng, đơn giá giữa dự toán, báo giá thầu và thực tế thi công.

Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình với chủ đầu tư, nhà thầu phụ theo tiến độ thi công.

Phối hợp với bộ phận thi công để cập nhật khối lượng thực tế, điều chỉnh dự toán phù hợp.

Kiểm tra và xác nhận khối lượng phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo đúng hợp đồng và hồ sơ thiết kế.

Cập nhật đơn giá vật liệu, nhân công theo thị trường và quy định hiện hành để đảm bảo tính chính xác của dự toán.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Sẵn sàng di chuyển và làm việc trực tiếp tại các công trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm QS từ 1-2 năm.

Sử dụng tốt phần mềm xây dựng và các phần mềm văn phòng.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, cẩn thận và có khả năng phân tích số liệu.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

Phụ cấp công tác tỉnh theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.