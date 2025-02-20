Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LENGKENG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Ong&Ong, 282 Phan Xích Long, phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

LengKeng với thế mạnh đi đầu về kiến tạo sản phẩm mới, đã thành lập được từ 2019, đến nay vẫn tiếp tục phát triển và định hình là owner media. Đầu tư, sở hữu các sản phẩm quảng cáo độc quyền.

LengKeng tìm kiếm ứng viên cho team sales mới, với mảng sản phẩm đặc biệt mang ưu thế độc quyền. Công việc cụ thể:

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng là các nhãn hàng trên thị trường. Sales online, không đi thị trường.

Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực (biển, bảng, ... do công ty sở hữu và khai thác);

Là người làm việc 100% với khách hàng (ko cần bàn giao cho bộ phận khác/người khác), là cầu nối duy nhất giữa KH và các bộ phận khác của công ty.

Hoàn thành KPI và mục tiêu doanh số được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên ứng tuyển cần có những ưu thế sau:

Có từ 01 - 03 năm kinh nghiệm sales, vị trí nhân viên kinh doanh, có kinh nghiệm tự tìm kiếm và tiếp cận với khách hàng (thông qua online, mạng xã hội, ...);

Thích hợp với các bạn sales các ngành nghề: quảng cáo, event, digital, gói dịch vụ, …;

Ưu tiên với ứng viên trong ngành quảng cáo;

Hiểu rõ tính chất của vị trí sales và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LENGKENG Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên gia nhập LengKeng sẽ trao đổi và hưởng các quyền lợi sau:

Chính sách tăng lương, level, chi hoa hồng cho sales rõ ràng;

Được cung cấp sản phẩm độc quyền, sản phẩm mới và kênh cầu nối để tiếp cận khách hàng mới;

Được đào tạo thêm về ngành nghề, sản phẩm, tệp khách hàng (B2B);

Sinh nhật hàng tháng, du lịch công ty;

Khu vực gọi điện, quầy bếp, máy tính bàn;

BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LENGKENG

