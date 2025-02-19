Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐIỆN HUY HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 202 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đi thị trường, tiếp cận khách hàng: Khách lẻ, đại lý, nhà phân phối, showroom,….

Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty

Tư vấn & bán sản phẩm Led dây, đèn năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng, đèn trang trí cao cấp, quạt trần…

Chăm sóc khách hàng cũ & mở rộng tệp khách hàng mới

Đạt chỉ tiêu doanh số tháng/quý/năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 năm> sale thị trường (được đào tạo)

Nam 20 - 35 tuổi

Ưu tiên có kinh nghiệm đi thị trường, kinh doanh VLXD, nội thất, chiếu sáng & biết lái ô tô

Giao tiếp tốt, chăm chỉ, tư duy kinh doanh linh hoạt

Sự tự tin và kiên nhẫn khi làm việc với các đối tác và khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐIỆN HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 - 12 triệu/tháng + Hoa hồng doanh số + Thưởng

Hỗ trợ công tác phí khi đi thị trường, giúp ứng viên yên tâm đi thị trường

Đào tạo chuyên sâu sản phẩm & tư vấn bán hàng

Quyền lợi về Bảo Hiểm, Lao Động theo Quy định

Được làm việc với nhiều sản phẩm, khách hàng tiềm năng sẵn có

Đang tìm kiếm một công việc ổn định, chuyên nghiệp, đãi ngộ xứng đáng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐIỆN HUY HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin