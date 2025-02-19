Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐIỆN HUY HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐIỆN HUY HOÀNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 202 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đi thị trường, tiếp cận khách hàng: Khách lẻ, đại lý, nhà phân phối, showroom,….
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty
Tư vấn & bán sản phẩm Led dây, đèn năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng, đèn trang trí cao cấp, quạt trần…
Chăm sóc khách hàng cũ & mở rộng tệp khách hàng mới
Đạt chỉ tiêu doanh số tháng/quý/năm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 1 năm> sale thị trường (được đào tạo)
Nam 20 - 35 tuổi
Ưu tiên có kinh nghiệm đi thị trường, kinh doanh VLXD, nội thất, chiếu sáng & biết lái ô tô
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, tư duy kinh doanh linh hoạt
Sự tự tin và kiên nhẫn khi làm việc với các đối tác và khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐIỆN HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8 - 12 triệu/tháng + Hoa hồng doanh số + Thưởng
Hỗ trợ công tác phí khi đi thị trường, giúp ứng viên yên tâm đi thị trường
Đào tạo chuyên sâu sản phẩm & tư vấn bán hàng
Quyền lợi về Bảo Hiểm, Lao Động theo Quy định
Được làm việc với nhiều sản phẩm, khách hàng tiềm năng sẵn có
Đang tìm kiếm một công việc ổn định, chuyên nghiệp, đãi ngộ xứng đáng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐIỆN HUY HOÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
