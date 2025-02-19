Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Du thuyền Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 48 Bùi Bằng Đoàn, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kinh doanh:

- Nghiên cứu thị trường như loại hình sự kiện, nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, … nhằm hoàn thiện dịch vụ bên mình về tính đa dạng, cạnh tranh và cập nhật.

- Xây dựng sản phẩm bao gồm chi tiết gói dịch vụ, dự trù chi phí, giá bán, doanh thu nhằm xin chấp thuận triển khai từ BGĐ.

- Xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu, chỉ đạo, định hướng, triển khai và giám sát nhân viên hoàn thành mục tiêu kinh doanh cá nhân và của Team trong từng tuần, từng tháng, năm theo từng thời điểm và mùa vụ.

- Phối hợp cùng phòng Marketing hoàn thiện sales-kit và thực hiện chiến dịch quảng bá sản phẩm.

- Mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng. Tư vấn và cung cấp giải pháp phù hợp cho từng khách hàng.

- Ký kết và theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng.

2. Tổ chức sự kiện:

- Đa dạng danh sách nhà cung cấp.

- Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, lập kế hoạch chi tiết cho sự kiện, thống nhất giữa các bên liên quan, đảm bảo tính nhất quán về mặt thông tin.

- Phối hợp cùng các nhà cung cấp, nội bộ đảm bảo sự kiện diễn ra theo đúng kế hoạch.

- Giám sát tiến trình set-up và điều phối toàn bộ sự kiện.

- Thực hiện quy trình thanh toán nội bộ, nhà cung cấp và các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành liên quan (Sự kiện, Marketing, Kinh doanh, Quản trị Dịch vụ...).

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sự kiện, du lịch, khách sạn hoặc ngành liên quan.

Hiểu biết về các loại hình sự kiện, quy trình tổ chức sự kiện và các dịch vụ liên quan tại nhà hàng, khách sạn, du thuyền 5 sao.

Khả năng làm việc linh hoạt, chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực cao.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng quan hệ khách hàng.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Sẵn sàng đi công tác

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Quyền Lợi

• Lương: thoả thuận + Phụ cấp + Thưởng

• Nghỉ phép, đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

• Đánh giá tăng lương định kỳ 01 lần/năm

• Công tác phí theo quy định

• Chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty như thưởng thâm niên, Lễ, Tết, tháng lương thứ 13, thành lập công ty, sinh nhật BLĐ, team-building, hái lộc Xuân.

• Môi trường làm việc thân thiện, lãnh đạo tạo cơ hội phát triển tối đa.

• Văn hóa trẻ trung, đồng nghiệp cởi mở, chân thành, nhiệt huyết.

• Cơ hội thăng tiến, phát triển và thể hiện khả năng bản thân.

• Tham gia khóa đào tạo nội bộ tại công ty.

• Được cung cấp trang thiết bị và đưa đón khi đi công tác

• Từ 8h00 đến 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h30)

• Từ 8h00 đến 12h00 thứ Bảy (làm việc tại nhà)

• Địa điểm làm việc: 48 Bùi Bằng Đoàn, Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển

