Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Cường Thịnh
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Cường Thịnh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Cường Thịnh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 20 Đường số 8, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hồ sơ, chứng từ.
Soạn thảo văn bản, hợp đồng.
Hỗ trợ bán hàng (kiểm tra đơn hàng, tiến độ hợp đồng).
Tổng hợp khối lượng giao hàng, công nợ khách hàng.
Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu bán hàng hàng tuần, hàng tháng cho Trưởng bộ phận
Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ Cao đẳng chính quy chuyên ngành QTKD, Marketing, Ngoại thương, Tài chính – Ngân hàng và kế toán
Tiếng Anh: Giao tiếp
Sử dụng tốt Excel, các phần mềm chỉnh ảnh làm đẹp sản phẩm, PR Có khả năng tư duy logic, tiếp thu nhanh, khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Có tinh thần học hỏi, chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Độ tuổi: Từ 25-35 tuổi

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Thoả Thuận khi phỏng vấn
Chế Độ theo Luật Lao Động Hiện Hành
Khen thưởng khi đạt KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Cường Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Cường Thịnh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Cường Thịnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 8 đường 20, Linh Chiểu, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

