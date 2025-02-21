Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20 Đường số 8, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hồ sơ, chứng từ.

Soạn thảo văn bản, hợp đồng.

Hỗ trợ bán hàng (kiểm tra đơn hàng, tiến độ hợp đồng).

Tổng hợp khối lượng giao hàng, công nợ khách hàng.

Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu bán hàng hàng tuần, hàng tháng cho Trưởng bộ phận

Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ Cao đẳng chính quy chuyên ngành QTKD, Marketing, Ngoại thương, Tài chính – Ngân hàng và kế toán

Tiếng Anh: Giao tiếp

Sử dụng tốt Excel, các phần mềm chỉnh ảnh làm đẹp sản phẩm, PR Có khả năng tư duy logic, tiếp thu nhanh, khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Có tinh thần học hỏi, chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn.

Độ tuổi: Từ 25-35 tuổi

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Thoả Thuận khi phỏng vấn

Chế Độ theo Luật Lao Động Hiện Hành

Khen thưởng khi đạt KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Cường Thịnh

