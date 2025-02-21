Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH SX Và TM Vật Liệu Mới Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - CVPM Quang Trung, Q.12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc

- Công tác tư vấn/ bán hàng:

+ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: là các đơn vị có nhu cầu sử dụng gỗ công nghiệp và các nguyên vật liệu nội thất khác như: các xưởng mộc, nhà thầu, đơn vị thi công nội thất, các văn phòng thiết kế, kiến trúc,…

+ Gặp gỡ và tư vấn cho khách hàng, theo dõi quá trình đơn hàng.

- Công tác báo cáo/ kế hoạch:

+ Đầu tuần lên kế hoạch bán hàng để đảm bảo theo chỉ tiêu doanh số. Lên kế hoạch đi thăm khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng.

+ Cuối tuần lập báo cáo về tình hình bán hàng trong tuần, các thông tin về thị trường cho cấp trên.

- Công tác phối hợp: Phối hợp với phòng kế toán để giám sát các điều khoản hợp đồng đã ký kết với Khách hàng, theo dõi và thu hồi công nợ liên quan đến KH mình phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

• Kinh nghiệm tối thiểu: 1 năm kinh nghiệm bán hàng, tư vấn... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng vật liệu xây dựng, nội thất, bất động sản, bán hàng kỹ thuật, bán hàng B2B...

• Tác phòng nhanh nhẹn, chuyên nghiệp

• Có khả năng sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề tốt.

• Có khả năng làm việc độc lập, tư duy tốt để phân tích đánh giá thị trường và khách hàng. • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Tại Công Ty TNHH SX Và TM Vật Liệu Mới Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Lương cơ bản: Từ 7 triệu đồng.% doanh số: Theo quy chế Công ty

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Vật Liệu Mới Tre Việt

