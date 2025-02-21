Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Lê Huy Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Lê Huy Vũ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 25/15/15 Trương Văn Thành, P. Hiệp Phú, Q.9, TP. HCM.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lưu trữ, sắp xếp thông tin giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.
- Theo dõi, đốc thúc trong việc thu hồi công nợ từ khách hàng, theo dõi tiến độ thanh toán.
- Tổng hợp báo cáo hàng tuần/tháng.
- Cập nhật dữ liệu bán hàng, thực hiện báo cáo chi tiết doanh số, doanh thu, công nợ của nhân viên kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Tốt nghiệp từ trung cấp/ nghề các nghành liên quan kinh tế / kế toán.
- Sử dụng tốt work / excel.
Tại Công Ty TNHH MTV Lê Huy Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
- Thưởng: Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc.
- 12 Ngày phép/năm, nghỉ các ngày lễ tết, BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định.
- Tăng lương cố định theo năng lực.
- Giờ làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7. 1 tháng nghỉ 2 ngày thứ 7.
- Thời gian thử việc: 2 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Lê Huy Vũ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
