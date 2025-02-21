Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Lê Huy Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25/15/15 Trương Văn Thành, P. Hiệp Phú, Q.9, TP. HCM.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lưu trữ, sắp xếp thông tin giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.

- Theo dõi, đốc thúc trong việc thu hồi công nợ từ khách hàng, theo dõi tiến độ thanh toán.

- Tổng hợp báo cáo hàng tuần/tháng.

- Cập nhật dữ liệu bán hàng, thực hiện báo cáo chi tiết doanh số, doanh thu, công nợ của nhân viên kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Tốt nghiệp từ trung cấp/ nghề các nghành liên quan kinh tế / kế toán.

- Sử dụng tốt work / excel.

Tại Công Ty TNHH MTV Lê Huy Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Thưởng: Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc.

- 12 Ngày phép/năm, nghỉ các ngày lễ tết, BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định.

- Tăng lương cố định theo năng lực.

- Giờ làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7. 1 tháng nghỉ 2 ngày thứ 7.

- Thời gian thử việc: 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Lê Huy Vũ

