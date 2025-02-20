Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thụy An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 32 Đường số 7, Khu dân cư Cityland Center Hills, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam|, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bán mảng vật tư y tế tiêu hao

- Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khác hàng.

- Đàm phán , thương lượng với khác hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng mối phát triển quan hệ.

- Thực hiện các công việc khác của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngành nghề: Ưu tiên Y dược, Sinh học, Thiết bị y tế, Nha khoa Bằng cấp: Cao đẳng, Đại Học Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

- Không cần kinh nghiệm hoặc có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên là 1 lợi thế (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng như:Dược sĩ, y tá, Bác sĩ, Phòng khám, phòng khám tại nhà, trung tâm y tế...).

- Kỹ năng bán hàng/Tự tin/Kiên nhẫn/Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Đọc hiểu tiếng anh cơ bản

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

- Kỹ năng tư vấn tốt.

- Có thể hiểu sản phẩm của công ty và chuyển thành doanh thu bán hàng.

- Có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các bác sĩ/phòng khám.

Lương: Cạnh tranh

ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ

HCM: 253/14 Hà Huy Giáp, Khu Phố 3B, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thụy An Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thụy An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin