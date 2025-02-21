Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc và phát triển phân khúc Khách hàng cá nhân (KHCN)
- Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với các sản phẩm dịch vụ theo quy định của Ngân hàng
- Tiếp thị, tư vấn sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng
- Đánh giá hồ sơ, phương án tài chính của khách hàng và đề xuất cấp tín dụng
- Thực hiện công tác thu thập hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ khách hàng theo quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại và các ngành khác liên quan.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã từng công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
- Kiến thức liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ tài chính ngân hàng
- Kỹ năng: bán hàng, chăm sóc khách hàng, phân tích và xử lý vấn đề, giao tiếp tốt.

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo, chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát, đồng phục,…
- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp tại Vietbank
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng
- Thưởng hiệu quả kinh doanh, các khoản thưởng theo kết quả hoạt động của đơn bị và kết quả công việc của cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 24 Yersin - Phường Vạn Thắng - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

