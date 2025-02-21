Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Trang Thiết Bị Y Tế Phú An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 339/60 Tô Hiến Thành, phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý khách hàng bệnh viện khu vực HCM

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng

- Gửi bảng giá.

- Làm hợp đồng.

- Liên hệ chăm sóc khách hàng cũ và mới qua Zalo, Facebook, Zalo OA.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Kinh nghiệm 01 năm trong mảng xét nghiệm, vật tư

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Trang Thiết Bị Y Tế Phú An Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8-18 triệu

-Lương tăng ca: 200%

-Lương công tác: 150%

-Ngày lễ có thưởng từ 500k-1tr tùy thâm niên công tác.

-Thưởng tháng lương thứ 13 (nếu làm đủ 12 tháng).

-Thâm niên công tác trên 2 năm thì được tính thêm 3tr/1 năm thâm niên.

-Thâm niên công tác trên 2 năm được hưởng chế độ 1 năm/ lần đi du lịch cùng công ty.

-Năm có 12 ngày phép.

-Thưởng quý

-Đóngbảo hiểm theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Trang Thiết Bị Y Tế Phú An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin