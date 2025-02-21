Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Trang Thiết Bị Y Tế Phú An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Trang Thiết Bị Y Tế Phú An
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 339/60 Tô Hiến Thành, phường 12,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý khách hàng bệnh viện khu vực HCM
- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng
- Gửi bảng giá.
- Làm hợp đồng.
- Liên hệ chăm sóc khách hàng cũ và mới qua Zalo, Facebook, Zalo OA.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Kinh nghiệm 01 năm trong mảng xét nghiệm, vật tư
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Kinh nghiệm 01 năm trong mảng xét nghiệm, vật tư
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Trang Thiết Bị Y Tế Phú An Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 8-18 triệu
-Lương tăng ca: 200%
-Lương công tác: 150%
-Ngày lễ có thưởng từ 500k-1tr tùy thâm niên công tác.
-Thưởng tháng lương thứ 13 (nếu làm đủ 12 tháng).
-Thâm niên công tác trên 2 năm thì được tính thêm 3tr/1 năm thâm niên.
-Thâm niên công tác trên 2 năm được hưởng chế độ 1 năm/ lần đi du lịch cùng công ty.
-Năm có 12 ngày phép.
-Thưởng quý
-Đóngbảo hiểm theo quy định nhà nước.
-Lương tăng ca: 200%
-Lương công tác: 150%
-Ngày lễ có thưởng từ 500k-1tr tùy thâm niên công tác.
-Thưởng tháng lương thứ 13 (nếu làm đủ 12 tháng).
-Thâm niên công tác trên 2 năm thì được tính thêm 3tr/1 năm thâm niên.
-Thâm niên công tác trên 2 năm được hưởng chế độ 1 năm/ lần đi du lịch cùng công ty.
-Năm có 12 ngày phép.
-Thưởng quý
-Đóngbảo hiểm theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Trang Thiết Bị Y Tế Phú An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI