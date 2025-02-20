Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12 Tôn Đản, Phường 13,Hồ Chí Minh, Quận 4

Nhân viên kinh doanh

Với vai trò là Chuyên viên truyền thông và E-commerce, bạn sẽ…

Chăm sóc các trang bán hàng của công ty (Facebook, Tiktok, Shopee...).

Lên kế hoạch, quảng cáo, tìm kiếm khách hàng, tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng thông qua mạng xã hội và các trang thương mại điện tử.

Cung cấp và tư vấn thông tin sản phẩm đầy đủ và chính xác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Theo dõi đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và công nợ.

Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tuần và hàng tháng.

Yêu Cầu Công Việc

Bạn thích hợp nếu…

Hiểu rõ về Tiktok, Zalo, Shopee.

Bạn không ngại thử thách và có tư duy giải quyết vấn đề.

Bạn sáng tạo và quen thuộc với các công cụ để tạo nội dung truyền thông xã hội.

Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và năng động.

Giao tiếp tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lợi ích dành cho bạn là gì?

Tham gia vào một nơi làm việc hợp tác, phát triển.

Tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức về thương hiệu của chúng tôi tại Việt Nam.

Tận hưởng các lợi ích của một công ty toàn cầu và địa phương (ra mắt sản phẩm thường xuyên, tăng lương hàng năm, khám sức khỏe hàng năm, phụ cấp sinh nhật, tiệc tất niên…)

Lương cơ bản 13 tháng, tiền thưởng được trả hàng năm.

Được hưởng chế độ đóng bảo hiểm xã hội full lương, tham gia bảo hiểm của chi nhánh địa phương.

Nghỉ phép 12 ngày trong năm. Được cấp thêm 1 ngày nghỉ phép cho mỗi 5 năm làm việc tại công ty.

Cơ sở vật chất tốt ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng phục, máy tính xách tay,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM

