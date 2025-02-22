Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GREENEXPLORE TEXTILE&CHEMICALS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, quảng bá sản phẩm thuốc nhuộm và chất trợ dệt may tại khu vực được giao.

2. Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng trong khu vực và thiết lập các mối quan hệ hợp tác kinh doanh mới.

3. Phát triển khách hàng mới, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong quy trình gia công dệt may.

4. Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để triển khai chiến lược tiếp thị giá trị và mở rộng thị trường sản phẩm mới.

纺织化工 工作地点:胡志明

主要工作职责:

1. 制定并实施纺织染料和助剂产品在指定区域的销售和推广计划

2. 提高指定区域客户满意度,并建立新业务合作

3. 开发新客户,为客户提供纺织品加工技术支持

4. 协同技术推广组开展价值营销,拓展新产品市场

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có nền tảng học vấn chuyên ngành dệt nhuộm hoặc các ngành liên quan.

2. Có kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất dệt nhuộm.

3. Kỹ năng giao tiếp, phối hợp tốt và tinh thần làm việc nhóm.

4. Có thể đi công tác thường xuyên và làm việc dưới áp lực cao.

5. Ưu tiên biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh

6. Gửi CV ứng tuyển bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh

岗位要求:

1. 纺织印染及相关专业教育背景

2. 具有纺织印染行业生产工作经验

3. 具备良好的沟通和协调能力,团队合作精神

4. 能经常出差及在压力下工作

5. 中文或者英文沟通优先

6. 用中文或者英文寄你嘅履歷表

Tại CÔNG TY TNHH GREENEXPLORE TEXTILE&CHEMICALS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

1. Ngày nghỉ theo quy định của nhà nước.

2. Bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

3. Lương theo hiệu quả công việc.

4. Trợ cấp điện thoại và đi lại.

