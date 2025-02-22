Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Điện Lạnh Miền Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 28 An Hội, Phường 13, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xác định nhu cầu và duy trì quan hệ với khách hàng tiềm năng.

- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường

- Cập nhật thông tin sản phẩm/dự án, tư vấn và giới thiệu giải pháp phù hợp.

- Đàm phán, báo giá, phối hợp ký kết hợp đồng và theo dõi đơn hàng/dự án.

- Chăm sóc khách hàng định kỳ, đảm bảo sự hài lòng trước và sau bán hàng.

- Thường xuyên gặp gỡ khách hàng để tăng cường mối quan hệ và lấy thông tin về các dự án mới

- Hợp tác với các bộ phận liên quan để hỗ trợ triển khai dịch vụ/sản phẩm/dự án

- Phân tích thị trường, sản phẩm và đưa ra chiến lược để đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh số

- Tham gia đề xuất các phương án để nâng cao lợi thế cạnh tranh cho công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Kinh doanh

Tốt nghiệp đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Điện lạnh, Nhiệt lạnh hoặc liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B hoặc 1 năm trong ngành điện lạnh công nghiệp chuyên về kho lạnh, kho mát cho các nhà máy chế biến, sản xuất, thuỷ hải sản,…

Tiếng Anh trung bình (nghe, nói, đọc, viết)

Sử dụng thành thạo Microsoft Office.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xây dựng mối quan hệ và làm việc nhóm tốt.

Khả năng tư vấn, trình bày thuyết phục, phân tích và giải quyết vấn đề.

Tư duy linh hoạt, quản lý thời gian hiệu quả, tinh thần trách nhiệm cao.

Năng động, nhiệt tình

Sẵn sàng đi công tác tối thiểu 60% thời gian làm việc.

Quyềnlợi:

- Lương cứng: Up to 20M (Tuỳ theo khả năng) + Thưởng hoa hồng (Theo doanh số)

- Thưởng tháng 13

- Xét lương 2 lần/năm

- Được tham gia BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Điện lạnh, Nhiệt lạnh hoặc liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B hoặc 1 năm trong ngành điện lạnh công nghiệp chuyên về kho lạnh, kho mát cho các nhà máy chế biến, sản xuất, thuỷ hải sản,…

Tiếng Anh trung bình (nghe, nói, đọc, viết)

Sử dụng thành thạo Microsoft Office.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xây dựng mối quan hệ và làm việc nhóm tốt.

Khả năng tư vấn, trình bày thuyết phục, phân tích và giải quyết vấn đề.

Tư duy linh hoạt, quản lý thời gian hiệu quả, tinh thần trách nhiệm cao.

Năng động, nhiệt tình

Sẵn sàng đi công tác tối thiểu 60% thời gian làm việc.

Quyềnlợi:

- Lương cứng: Up to 20M (Tuỳ theo khả năng) + Thưởng hoa hồng (Theo doanh số)

- Thưởng tháng 13

- Xét lương 2 lần/năm

- Được tham gia BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Phúc lợi:

- Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

- Phụ cấp điện thoại, công tác phí,…

- Du lịch công ty thường niên

- Thưởng Lễ Tết, sinh nhật,…

- Mở sổ tiết kiệm cho nhân viên hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, thường xuyên tổ chức tiệc,..

Tại Công Ty TNHH Điện Lạnh Miền Tây Thì Được Hưởng Những Gì

- Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

- Phụ cấp điện thoại, công tác phí,…

- Du lịch công ty thường niên

- Thưởng Lễ Tết, sinh nhật,…

- Mở sổ tiết kiệm cho nhân viên hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, thường xuyên tổ chức tiệc,..

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Lạnh Miền Tây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin