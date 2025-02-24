Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ King Road làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ King Road
- Hồ Chí Minh:
- 103 Ao Đôi, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách mới
Đi thị trường trực tiếp (Nếu được)
Tham gia các diễn đàn các hội nhóm face, zalo đăng sản phẩm
Cty cung cấp 1 số thông tin khách hàng -> tiếp cận
Chăm sóc khách hàng cũ: công ty cung cấp thông tin khách hàng – tiếp cận – chào giá
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.
Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho khách hàng.
Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng.
Báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo)
Chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn.
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ King Road Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết theo quy định công ty
BHXH đầy đủ
Phụ cấp chi phí công tác tỉnh (nếu có)
Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7 - 09h00 đến 18h00 (Nghỉ trưa 1 tiếng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ King Road
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
