Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ King Road làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 103 Ao Đôi, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách mới

Đi thị trường trực tiếp (Nếu được)

Tham gia các diễn đàn các hội nhóm face, zalo đăng sản phẩm

Cty cung cấp 1 số thông tin khách hàng -> tiếp cận

Chăm sóc khách hàng cũ: công ty cung cấp thông tin khách hàng – tiếp cận – chào giá

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.

Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho khách hàng.

Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng.

Báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 22t trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo)

Chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ King Road Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + hoa hồng thỏa thuận

Thưởng lễ, Tết theo quy định công ty

BHXH đầy đủ

Phụ cấp chi phí công tác tỉnh (nếu có)

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7 - 09h00 đến 18h00 (Nghỉ trưa 1 tiếng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ King Road

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin