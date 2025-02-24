Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sắc Hoa Box làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sắc Hoa Box
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sắc Hoa Box

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sắc Hoa Box

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 72/10 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tư vấn giải pháp ngành bao bì giấy, hộp giấy cho khách hàng Doanh Nghiệp (B2B)
-Tham gia, tiếp cận & thu thập thông tin khách hàng tại sự kiện & triễn lãm theo ngành
-Thu thập thông tin khách hàng & các yêu cầu báo giá & báo giá , làm hợp đồng cho KH
-Lập lệnh sản xuất cho các đơn hàng sản xuất & làm mẫu
- Cập nhập thông tin đơn hàng lên phần mềm CRM
-Lập kế hoạch doanh số cá nhân theo tháng/quý/năm & đề xuất KPI doanh số
-Báo cáo tiến độ công việc theo tuần, tháng & Quý
-Chăm sóc khách hàng
-Hỗ trợ Leader các công việc liên quan khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU THÍCH CÔNG VIỆC " TƯ VẤN- BÁN HÀNG".
-Tính tình sởi lởi, nhiệt tình, nhanh nhẹn, dễ tạo thiện cảm với KH.
-Thích đi ra ngoài, giao tiếp với mọi người.
-Sạch sẽ / sáng sủa / tự tin / năng lượng tươi sáng.
-ƯU TIÊN Kinh nghiệm kinh doanh B2B, ưu tiên trong ngành bao bì, in ấn, hoặc FMCG, hoặc ngành dịch vụ, bán hàng TMĐT, du lịch,...
-Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng quan hệ tốt.
-Chủ động, có tư duy bán hàng và tinh thần trách nhiệm. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
-Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành
-Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin, viết email bằng Tiếng Anh và giao tiếp bằng Tiếng anh qua zalo, viber.... LÀ MỘT LỢI THẾ
-Sử dụng thông thạo : Word, excel, google sheet
-Có laptop cá nhân
Kinh Nghiệm :

Tại Công Ty Cổ Phần Sắc Hoa Box Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương : 8,000,000 - 15,000,000/Tháng
• Lương thưởng: 1,7% x lãi gộp đơn hàng -> Thu nhập đến 15 Tiệu
• Được nghỉ phép năm 12 ngày theo luật Lao động.
• Được đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
• Chế độ du lịch hàng năm cùng công ty theo tình hình hoạt động kinh doanh
- Thưởng đầy đủ các ngày lễ, sinh nhật, tết trong năm.
- Được đóng bảo hiểm ngay sau khi kết thúc thử việc (Thử việc : 2 tháng)
- Môi trường làm việc năng động , trẻ trung và thân thiện.
-Đi làm ngay sau 1 tuần nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sắc Hoa Box

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sắc Hoa Box

Công Ty Cổ Phần Sắc Hoa Box

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 10/12 Tân Thới Nhất 10, P. TTN, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

