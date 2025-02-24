Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUALISERV (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 15 đường 12 KĐT Vạn Phúc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng hiện tại

Sắp xếp chuẩn bị giao hàng theo lịch trình

Tìm nhà cung cấp/hàng hóa , đặt hàng theo yêu cầu của sales

Một số công việc chứng từ văn phòng khác theo yêu cầu của chi nhánh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm liên quan

Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Đẳng ( ĐH Kinh Tế, Ngoại Thương, CĐ Kinh Tế Đối Ngoại, CĐ Kinh Tế TP.HCM...)

Làm việc độc lập và có khả năng giải quyết công việc dưới áp lực cao.

Đọc viết tiếng Anh tốt, biết tiếng Nhật là một lợi thế.(Không cần bằng cấp).

Kỹ năng máy tính như  email, excel, word, PowerPoint

Giao tiếp, thương lượng đàm phán tốt.

Có tinh thần làm việc độc lập và đội nhóm để xây dựng chi nhánh.

Tại CÔNG TY TNHH QUALISERV (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 400 -500 USD

Lunch 35,000VNĐ/day, phone fee: 300,000VNĐ/month, motorbike fee allowance: 15,000VNĐ/day= 350,000VNĐ/month

Được đào tạo kỹ năng bán hàng và quản lý công việc;

Được cấp điện thoại, sim, laptop để làm việc.

Được trợ cấp bữa ăn trưa, tiền điện thoại, công tác.

Được đóng bảo hiểm dựa trên lương cơ bản bên dưới

Tăng lương theo chính sách của công ty, thưởng theo chế độ thâm niên và tình hình kinh doanh của công ty nhưng ít nhất là 1 tháng lương

Thời gian thử việc là 2 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUALISERV (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin