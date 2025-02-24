Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUALISERV (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH QUALISERV (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- số 15 đường 12 KĐT Vạn Phúc,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng hiện tại
Sắp xếp chuẩn bị giao hàng theo lịch trình
Tìm nhà cung cấp/hàng hóa , đặt hàng theo yêu cầu của sales
Một số công việc chứng từ văn phòng khác theo yêu cầu của chi nhánh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm liên quan
Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Đẳng ( ĐH Kinh Tế, Ngoại Thương, CĐ Kinh Tế Đối Ngoại, CĐ Kinh Tế TP.HCM...)
Làm việc độc lập và có khả năng giải quyết công việc dưới áp lực cao.
Đọc viết tiếng Anh tốt, biết tiếng Nhật là một lợi thế.(Không cần bằng cấp).
Kỹ năng máy tính như email, excel, word, PowerPoint
Giao tiếp, thương lượng đàm phán tốt.
Có tinh thần làm việc độc lập và đội nhóm để xây dựng chi nhánh.
Tại CÔNG TY TNHH QUALISERV (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 400 -500 USD
Lunch 35,000VNĐ/day, phone fee: 300,000VNĐ/month, motorbike fee allowance: 15,000VNĐ/day= 350,000VNĐ/month
Được đào tạo kỹ năng bán hàng và quản lý công việc;
Được cấp điện thoại, sim, laptop để làm việc.
Được trợ cấp bữa ăn trưa, tiền điện thoại, công tác.
Được đóng bảo hiểm dựa trên lương cơ bản bên dưới
Tăng lương theo chính sách của công ty, thưởng theo chế độ thâm niên và tình hình kinh doanh của công ty nhưng ít nhất là 1 tháng lương
Thời gian thử việc là 2 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUALISERV (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
