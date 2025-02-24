Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 666/68 Đường 3/2, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới theo định hướng và chiến lược của công ty đề ra (được công ty đào tạo chuyên sâu về sales, các kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc, cần nhân viên có định hướng gắn bó lâu dài)

Trao đổi, tư vấn khách hàng, cung cấp báo giá và các giải pháp tối ưu cho khách hàng...

Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo thực hiện công việc đúng quy trình

Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng của KH cũ và phát triển thêm KH mới

Lập kế hoạch, timeline công việc theo ngày để báo cáo lại cho Leader

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc kinh doanh.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Ham học hỏi, tinh thần cầu tiến, không ngại khó khăn và chịu được áp lực

Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng

Sử dụng tốt tiếng Tung (nghe, nói, viết) là 1 lợi thế

Có đào tạo khi vào làm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức 8.000.000đ + Hoa Hồng KPI

Lương thử việc 85% mức lương chính thức. Thời gian thử việc: 2 tháng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24 đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo chuyên môn, bài bản, kỹ năng sales, kỹ năng mềm

Được hưởng các phúc lợi của NDV: hoạt động teambuilding, xét tăng lương hàng năm và các khoản thưởng lương T13, thưởng Lễ, Tết, sự kiện của công ty hoặc thưởng theo đánh giá hoàn thành công việc và kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA

