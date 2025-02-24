Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA
- Hồ Chí Minh:
- 666/68 Đường 3/2, Phường 14,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng mới theo định hướng và chiến lược của công ty đề ra (được công ty đào tạo chuyên sâu về sales, các kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc, cần nhân viên có định hướng gắn bó lâu dài)
Trao đổi, tư vấn khách hàng, cung cấp báo giá và các giải pháp tối ưu cho khách hàng...
Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo thực hiện công việc đúng quy trình
Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng của KH cũ và phát triển thêm KH mới
Lập kế hoạch, timeline công việc theo ngày để báo cáo lại cho Leader
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Ham học hỏi, tinh thần cầu tiến, không ngại khó khăn và chịu được áp lực
Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng
Sử dụng tốt tiếng Tung (nghe, nói, viết) là 1 lợi thế
Có đào tạo khi vào làm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thử việc 85% mức lương chính thức. Thời gian thử việc: 2 tháng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24 đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo chuyên môn, bài bản, kỹ năng sales, kỹ năng mềm
Được hưởng các phúc lợi của NDV: hoạt động teambuilding, xét tăng lương hàng năm và các khoản thưởng lương T13, thưởng Lễ, Tết, sự kiện của công ty hoặc thưởng theo đánh giá hoàn thành công việc và kết quả kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI