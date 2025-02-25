Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG LIỆU VIỆT ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12 - 14 đường D16, Phường Tây Thạnh,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân Viên Sales Hương Liệu năng động và nhiệt huyết để tham gia vào đội ngũ bán hàng của chúng tôi tại ngành công nghiệp hóa mỹ phẩm và thực phẩm. Với vị trí này, bạn sẽ được tham gia vào việc phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Công Việc Cụ Thể:

- Phát triển kế hoạch bán hàng và thực hiện các hoạt động bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số được giao.

- Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các khách hàng mới trong ngành công nghiệp hóa mỹ phẩm.

- Thực hiện các cuộc gặp gỡ, thảo luận và thương lượng để đạt được các thỏa thuận kinh doanh.

- Cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ chính xác và chi tiết cho khách hàng.

- Theo dõi và báo cáo về các xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sales, ưu tiên trong ngành Sales B2B, có kiến thức về hóa mỹ phẩm và thực phẩm hoặc liên quan.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Sẵn lòng di chuyển và làm việc linh hoạt theo yêu cầu công việc.

- Kỹ năng tự chủ cao và có khả năng làm việc độc lập.

- Sự nhiệt huyết, cầu tiến và mong muốn học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG LIỆU VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Chế độ thưởng

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG LIỆU VIỆT ĐỨC

