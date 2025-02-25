Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Italio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 374 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu để xác định khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực F&B và thiết bị.

• Thu thập thông tin khách hàng từ các kênh trực tuyến (mạng xã hội, website, forum, hội thảo), kênh offline (triển lãm, sự kiện ngành), và các nguồn dữ liệu khác.

• Xây dựng danh sách khách hàng mục tiêu và phân loại khách hàng theo từng phân khúc.

• Cập nhật và quản lý dữ liệu khách hàng trên CRM của công ty.

• Đảm bảo thông tin khách hàng được lưu trữ và phân bổ cho các nhân viên kinh doanh một cách hợp lý.

• Phối hợp với đội ngũ sale để xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng.

• Theo dõi kết quả tiếp cận khách hàng và hiệu quả chuyển đổi lead thành khách hàng thực tế.

• Báo cáo định kỳ về tiến độ phát triển khách hàng cho quản lý kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên mới ra trường hoặc trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên trong lĩnh vực F&B hoặc kinh doanh máy móc).

• Có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm khách hàng và phát triển mối quan hệ B2B là lợi thế.

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

• Kỹ năng phân tích thị trường và quản lý dữ liệu khách hàng.

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao.

• Am hiểu về lĩnh vực F&B hoặc máy móc là một lợi thế lớn.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Italio Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:

• Lương cơ bản + thưởng dựa trên số lượng lead chất lượng và tỉ lệ chuyển đổi.

- Thưởng KPI:

• Thưởng doanh số dựa trên hiệu quả phối hợp với đội ngũ sale.

- Đãi ngộ khác:

• Phụ cấp đi lại, ăn trưa (nếu cần đi gặp khách hàng).

• Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

• Các chế độ khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Italio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin