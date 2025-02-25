Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VICAMEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế, dịch vụ hải quan và các dịch vụ liên quan khác.

- Khai thác các đối tượng khách hàng, các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu về vận tải giao nhận, hàng hóa xuất nhập khẩu, thực hiện mục tiêu kinh doanh.

- Thiết lập, phát triển, duy trì mối quan hệ với khách hàng.

-­ Lập báo giá theo yêu cầu của khách hàng và dự thảo hợp đồng cho khách hàng.

- Phối hợp với các phòng ban một cách tốt nhất để phục vụ khách hàng.

- Thông báo các vấn đề, báo cáo hoạt động Sale hàng tuần, hàng tháng đến các cấp quản lý liên quan để được hướng dẫn, giải quyết.

- Thực hiện công việc phát sinh khác.

- Thông tin chi tiết sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, Xuất nhập khẩu, Marketing, Quản trị kinh doanh và các khối ngành liên quan.

­- Kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, trung thực và kỷ luật, xác định gắn bó lâu dài với công ty.

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

­- Có đam mê kinh doanh và tổ chức công việc, giải quyết vấn đề tốt.

-­ Tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VICAMEX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: 1 tháng.

- Lương > 8 triệu (Tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc).

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 ( Sáng 8h-11h30, chiều 13h30-17h00). T7 làm nửa buổi

- Cơ hội huấn luyện: Được huấn luyện các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ Sale.

- Đồng nghiệp: Thân Thiện, vui vẻ, hòa đồng

- Được tham gia các hoạt động du lịch cùng công ty, teambuilding hằng năm,…

- Xét tăng lương hằng năm.

- Được hưởng các quyền lợi về: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo các quy định của Nhà nước.

- Phúc lợi: Theo quy định của công ty.

- Phụ cấp khác: Theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VICAMEX

