Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nội Thất Ptwall làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nội Thất Ptwall
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 199 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
• Bán hàng và phát triển thị trường.
• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sản phẩm, giải đáp thắc mắc.
Thời gian làm việc:
• Từ 8h00 đến 17h00, từ thứ Hai đến thứ Bảy (nghỉ Chủ Nhật).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Chỉ cần 12/12 và có tinh thần ham học hỏi.
• Giao tiếp tốt, có kỹ năng tư vấn và đàm phán.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc kinh doanh.
Tại Công Ty TNHH Nội Thất Ptwall Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn.
• Lương Tháng 13
• Môi trường làm việc năng động.
• Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Ptwall
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
